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Драма в Берне на последних минутах. Янг Бойз – Интер 0:1. Обзор матча и видео гола
Достойная игра от хозяев
Фото - EPA-EFE / Peter Schneider
В Швейцарии команды не могли определить сильнейшего практически до финального свистка. "Желто-черные" нанесли 20 ударов, но только дважды попали в створ. "Пчелы" были заряжены на борьбу и нарушали правила 20 раз. "Нерадзурри" лучше владели мячом (58%) и создавали более острые моменты (из 19 ударов – 6 в створ). В дебюте второго тайма Марко Арнаутович не реализовал пенальти – кипер Давид фон Бальмос в прыжке исполнил безупречный сейв.
"Столичные" опускаются на 35-ю строчку (0 очков, 0 голов). 6 ноября коллектив будет играть в Гельзенкирхене против "Шахтера". Миланский клуб поднимается на 7 место (7 баллов). Впереди домашняя встреча с "Арсеналом".
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Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ
Берн. Штадион Ванкдорф
Гол: Тюрам, 90+3
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