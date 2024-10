Холанд стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб

Вчера "Манчестер Сити" деклассировал "Спарту" со счетом 5:1. В этом поединке дублем отметился Эрлинг Холанд, установив новое достижение для себя в еврокубке.

Как сообщает Opta, норвежец стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб. Для этого Холанду понадобилось всего 23 поединка. Форвард "Манчестер Сити" забил 20 голов быстрее, чем Гарри Кейн за "Тоттенхэм" (24 матча), Криштиану Роналду за "Реал" (26 матчей), Роберт Левандовский за "Баварию" (30 матчей) и Килиан Мбаппе за "Пари Сен-Жермен" (34 матча). Единственным игроком, который опередил норвежца по этому показателю является Рууд ван Нистелрой, который достиг такого же количества голов, сыграв при этом 21 поединок.

