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Холанд стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб

Лига Чемпионов

У норвежца просто феноменальная статистика на этом турнире

Холанд стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Манчестер Сити" деклассировал "Спарту" со счетом 5:1. В этом поединке дублем отметился Эрлинг Холанд, установив новое достижение для себя в еврокубке.

Как сообщает Opta, норвежец стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб. Для этого Холанду понадобилось всего 23 поединка. Форвард "Манчестер Сити" забил 20 голов быстрее, чем Гарри Кейн за "Тоттенхэм" (24 матча), Криштиану Роналду за "Реал" (26 матчей), Роберт Левандовский за "Баварию" (30 матчей) и Килиан Мбаппе за "Пари Сен-Жермен" (34 матча). Единственным игроком, который опередил норвежца по этому показателю является Рууд ван Нистелрой, который достиг такого же количества голов, сыграв при этом 21 поединок.

Добавим, что всего в Лиге чемпионов Эрлинг Холанд отметился 44 забитыми мячами в 42 матчах и занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров самого престижного еврокубкового турнира.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.10.2024 в 09:27
Зірочку не спіймає... буде додавати, забивати у ВЕЛИКИХ матчах... топкомандам та у фіналах тоді сотню в ЛЧ здолає!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
24.10.2024 в 09:27
Зірочку не спіймає... буде додавати, забивати у ВЕЛИКИХ матчах... топкомандам та у фіналах тоді сотню в ЛЧ здолає!
Ответить
0
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