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Холанд стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб
У норвежца просто феноменальная статистика на этом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" деклассировал "Спарту" со счетом 5:1. В этом поединке дублем отметился Эрлинг Холанд, установив новое достижение для себя в еврокубке.
Как сообщает Opta, норвежец стал вторым самым быстрым бомбардиром Лиги чемпионов, который отметился 20 голами за один клуб. Для этого Холанду понадобилось всего 23 поединка. Форвард "Манчестер Сити" забил 20 голов быстрее, чем Гарри Кейн за "Тоттенхэм" (24 матча), Криштиану Роналду за "Реал" (26 матчей), Роберт Левандовский за "Баварию" (30 матчей) и Килиан Мбаппе за "Пари Сен-Жермен" (34 матча). Единственным игроком, который опередил норвежца по этому показателю является Рууд ван Нистелрой, который достиг такого же количества голов, сыграв при этом 21 поединок.
Erling Haaland becomes the second fastest player to 20 UEFA Champions League goals for a single club (20 in 23 games for Man City).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 23, 2024
Only Ruud van Nistelrooy at Man Utd (21 games) reached 20 goals quicker in the competition for a team.https://t.co/ammIRGlOiE
Добавим, что всего в Лиге чемпионов Эрлинг Холанд отметился 44 забитыми мячами в 42 матчах и занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров самого престижного еврокубкового турнира.
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