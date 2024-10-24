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Шаран: В ЛЧ Шахтеру нужно играть так, как в заключительные минуты против Арсенала. Нужно играть первым номером

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер доволен вторым таймом горняков

Шаран: В ЛЧ Шахтеру нужно играть так, как в заключительные минуты против Арсенала. Нужно играть первым номером

fcminaj.com

Новина українською

Владимир Шаран прокомментировал поражение "оранжево-черных" в Лондоне.

“Во втором тайме начали чувствовать, что можно играть против “Арсенала”. Не так страшен волк, как его рисуют. Надо было уже играть по результату, отыгрываться. После отбитого Ризныком 11-метрового удара “Шахтер” заиграл еще более агрессивно, увереннее, не боялся рисковать”.

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"Я думаю, что нужно было так начинать, не только в чемпионате Украины играть первым номером. В УПЛ команды закрываются против "горняков", отдают им мяч, не дают пространства. Поэтому в Лиге чемпионов нужно играть так, как в заключительные минуты против "Арсенала", когда уже рисковали, бежали, хотели забить.

Бразильцы есть бразильцы, конечно. Их не просто так приглашали и покупали за такие средства. Так что они должны прогрессировать и будем надеяться, что они будут так играть и дальше. Для этого и нужны", – сказал Шаран.

6 ноября "Шахтер" будет играть против "Янг Бойз".

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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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