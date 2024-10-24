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Барселона прервала серию из шести поражений подряд от Баварии в Лиге чемпионов
При этом каталонцы переиграли соперника не в оптимальном составе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера на "Монтжуике" каталонский гранд разобрался с "Баварией" со счетом 4:1. Начиная с сезона 2014/15, команды восемь раз пересекались между собой, однако "сине-гранатовые" имели очень неприятные результаты с мюнхенцами в этот период.
По информации Opta, "Барселона" прервала серию из шести поражений подряд от "Баварии" в Лиге чемпионов. Кроме того, средний возраст игроков стартового состава "сине-гранатовых" в матче против мюнхенцев составлял 24 года и 185 дней, что является самым молодым показателем для матчей Лиги чемпионов с декабря 2011 года против "БАТЭ" (23 года и 93 дня). Это был самый молодой стартовый состав "Барселоны", который когда-либо побеждал немецкую команду в этом турнире. До вчерашнего матча, последний раз каталонцы выигрывали у мюнхенцев 6 мая 2015 года, когда в первом полуфинальном поединке испанцы переиграли своего соперника со счетом 3:0.
Добавим, что после трех туров "Барселона" с 6 очками занимает 10-е место, зато "Бавария" находится на 23-й строчке, имея в своем активе лишь 3 очка.
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