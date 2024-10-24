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Рафинья стал лишь четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, который сделал хет-трик в ворота Баварии
Бразилец это сделал в юбилейном матче за сине-гранатовых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду вечером "Барселона" дома переиграла "Баварию" со счетом 4:1. Героем этого поединка стал капитан команды Рафинья, который в своем 100-м матче за каталонцев трижды отличился в ворота немецкого гранда.
По информации Opta, бразилец стал лишь четвертым игроком в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, который сделал хет-трик в ворота "Баварии". До Рафиньи три мяча в ворота мюнхенцев отправляли Рой Макай в 2002 году, Серхио Агуэро в 2014 году и Криштиану Роналду в 2017 году.
Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 13 матчей, где отметился 9 голами и 8 ассистами.
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