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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Нелегкий выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала четвёрку номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.
В их число вошли нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, полузащитник "Монако" Такуми Минамино, вингер "Барселоны" Рафинья и хавбек "Милана" Тиджани Рейндерс.
Напомним, Винисиус оформил хет-трик в матче с дортмундской "Боруссией" (5:2), Минамино — дубль и ассист в поединке с "Црвеной Звездой" (5:1), Рафинья — хет-трик в ворота "Баварии" (4:1), Рейндерс — дубль в игре против "Брюгге" (3:1).
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This is a tough one! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2024
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