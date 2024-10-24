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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Нелегкий выбор

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА назвала четвёрку номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

В их число вошли нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, полузащитник "Монако" Такуми Минамино, вингер "Барселоны" Рафинья и хавбек "Милана" Тиджани Рейндерс.

Напомним, Винисиус оформил хет-трик в матче с дортмундской "Боруссией" (5:2), Минамино — дубль и ассист в поединке с "Црвеной Звездой" (5:1), Рафинья — хет-трик в ворота "Баварии" (4:1), Рейндерс — дубль в игре против "Брюгге" (3:1).

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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Лига чемпионов Рафинья лучший игрок Винисиус Жуниор Такуми Минамино Тейани Рейндерс
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Источник:
Champions League
Опубликовал: Александр Бураков
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