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Симеоне об 1:3 от Лилля: До грубой ошибки арбитра и VAR нам не хватало решительности

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Решение судьи повлияло на результат этого матча

Симеоне об 1:3 от Лилля: До грубой ошибки арбитра и VAR нам не хватало решительности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера мадридский "Атлетико" дома уступил "Лиллю" со счетом 1:3. Этот поединок не обошелся без скандалов: при ничейном счете во втором тайме главный судья матча Марко Гвида назначил пенальти в ворота "матрасников", который реализовал Джонатан Дэвид. Только вот Диего Симеоне, как и другие игроки мадридцев, не смогли понять причину назначения одиннадцатиметрового удара в ворота Яна Облака.

"Мы должны объяснить, почему это был пенальти. Гандбол или не гандбол, Коке фолил против двух.... Надеюсь, мы сможем что-то увидеть и сказать, что УЕФА было право. Будем надеяться, что когда-то это будет в нашу пользу и что эти ситуации, которые могут случиться, потому что они являются частью футбола, будут в нашу пользу. Нам не повезло, как в игре в Лиссабоне, когда мы плохо играли, так и сегодня, когда при двух ударах по воротам мы пропустили три мяча. До грубой ошибки арбитра и VAR нам не хватало решительности. В таком хорошем матче, который мы провели, с тремя или четырьмя явными шансами забить, нам не хватило решительности, которой требует эта конкуренция, а она не прощает этого. Потом был их гол и пенальти. Но вы должны понимать, что мы находимся в очень сложном положении в Лиге чемпионов, поскольку пропустили семь голов в двух матчах", - цитирует Диего Симеоне Marca.

Добавим, что следующий матч "Атлетико" проведет в Ла Лиге 27 октября на выезде против "Бетиса".

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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