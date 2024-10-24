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Компани - после 1:4 от Барселоны: В первые 30 минут чувствовал, что мы можем выиграть
Затем всё пошло по наклонной
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Баварии" Венсан Компани высказался после крупного поражения от "Барселоны" (1:4) в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.
"Мы проиграли, и это явное поражение. Сейчас не время немедленно делать большой анализ. Мы сядем вместе, проанализируем игру, а затем двинемся дальше.
В первом тайме, в первые 30 минут, за исключением их раннего гола, я чувствовал, что мы можем выиграть матч. Но затем игра изменилась со вторым и третьим голом. Мы извлечем уроки и станем лучше. Это поражение не является решающим для сезона. Посмотрим на ухудшение нашей игры между первым и вторым таймами и поработаем над этим.
Когда мы признаем столь явное поражение, нам не следует искать оправданий. Мы должны просто очень быстро учиться, чтобы в воскресенье показать лучший уровень против "Бохума", - приводит слова специалиста Bayern&Germany.
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