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Компани - после 1:4 от Барселоны: В первые 30 минут чувствовал, что мы можем выиграть

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Затем всё пошло по наклонной

Компани - после 1:4 от Барселоны: В первые 30 минут чувствовал, что мы можем выиграть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Баварии" Венсан Компани высказался после крупного поражения от "Барселоны" (1:4) в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Мы проиграли, и это явное поражение. Сейчас не время немедленно делать большой анализ. Мы сядем вместе, проанализируем игру, а затем двинемся дальше.

В первом тайме, в первые 30 минут, за исключением их раннего гола, я чувствовал, что мы можем выиграть матч. Но затем игра изменилась со вторым и третьим голом. Мы извлечем уроки и станем лучше. Это поражение не является решающим для сезона. Посмотрим на ухудшение нашей игры между первым и вторым таймами и поработаем над этим.

Когда мы признаем столь явное поражение, нам не следует искать оправданий. Мы должны просто очень быстро учиться, чтобы в воскресенье показать лучший уровень против "Бохума", - приводит слова специалиста Bayern&Germany.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 09:58
У тебя на правом фланге люди спали крепким сном, победитель
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 09:58
У тебя на правом фланге люди спали крепким сном, победитель
Ответить
0
0

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