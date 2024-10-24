Флик о победе над Баварией: Мы играли смело. Команда имеет желание учиться

В третьем туре Лиги чемпионов "Барселона" уверенно переиграла "Баварию" (4:1). Главный тренер каталонцев Ханси Флик после поединка отметил, что его команда хорошо отреагировала на эпизод, когда соперник сравнял счет во встрече, а также отметил игру бразильца Рафиньи.

"Мы хорошо начали хорошо. Затем мы немного потеряли ход игры, при счете 1:1, но я горжусь тем, как они оправились. Нашей целью была победа. Мы играли против фантастической команды. Я горжусь этим. В Лиге чемпионов никто не знает, как она закончится, победа была очень важной. Мы играли очень хорошо, с большой динамикой. Сегодня мы играли смело. Команда имеет желание учиться. Я очень рад быть здесь. Я не думаю, что мы должны думать о прошлом, мы должны жить настоящим. Команда очень молодая, очень качественная, с отличными игроками. Мы должны раскрыть свой потенциал. Он [Рафинья] является очень хорошим примером. Он отдает все на тренировках и в матчах. Он очень важен для нас. Он забивает голы. У него хорошая динамика с мячом. Он провел великолепную игру. Он игрок защиты, нападения, с интенсивностью, техникой... у него очень хорошие характеристики, которые нам помогают. Но я должен подчеркнуть, что вся команда имеет превосходное качество, каждый игрок имеет его, как мы видели во втором тайме", - заявил Ханси Флик.

Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет в Ла Лиге 26 октября на выезде против "Реала".