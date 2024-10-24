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Слот: Меня порадовало то, что мы контролировали большую часть игры с Лейпцигом

Лига Чемпионов

Наставник "красных" считает победу заслуженной

Слот: Меня порадовало то, что мы контролировали большую часть игры с Лейпцигом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оценил минимальную победу над "Лейпцигом" (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.

"Мы очень довольны победой. Знали, что это будет сложная выездная игра, но больше всего меня порадовало то, что мы контролировали большую ее часть, за исключением последних 15–20 минут, когда нам определенно нужны были два наших центральных защитника, чтобы сохранить ворота сухими, а также наш вратарь в двух важных моментах.

Если бы мы уехали отсюда с ничьей, я бы действительно почувствовал, что мы что-то потеряли. В течение 70 минут — за исключением, может быть, первых десяти — мы доминировали на поле", - сказал Слот в интервью TNT Sports.

По итогам трех туров ЛЧ "Ливерпуль" набрал 9 очков в турнирной таблице.

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Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг Арне Слот
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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