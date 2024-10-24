Слот: Меня порадовало то, что мы контролировали большую часть игры с Лейпцигом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оценил минимальную победу над "Лейпцигом" (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.

"Мы очень довольны победой. Знали, что это будет сложная выездная игра, но больше всего меня порадовало то, что мы контролировали большую ее часть, за исключением последних 15–20 минут, когда нам определенно нужны были два наших центральных защитника, чтобы сохранить ворота сухими, а также наш вратарь в двух важных моментах.

Если бы мы уехали отсюда с ничьей, я бы действительно почувствовал, что мы что-то потеряли. В течение 70 минут — за исключением, может быть, первых десяти — мы доминировали на поле", - сказал Слот в интервью TNT Sports.