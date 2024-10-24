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Тренер Лилля: Это команда побеждает Гвардиолу, Симеоне или Анчелотти, а не я

Лига Чемпионов
Обновлено

Француз также высказался относительно назначения пенальти в ворота Атлетико

Тренер Лилля: Это команда побеждает Гвардиолу, Симеоне или Анчелотти, а не я

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Лилль" сотворил очередную сенсацию, переиграв на этот раз на выезде мадридский "Атлетико" со счетом 3:1. Бруно Женезио в Лиге чемпионов побеждал таких тренеров как Пепа Гвардиолу, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, а теперь и Диего Симеоне. Главный тренер "догов" на послематчевой конференции отметил, что его команда вполне заслуженно добыла три очка в Мадриде, а также высказал свое мнение относительно спорного назначения пенальти в ворота "Атлетико" во втором тайме.

"Мы не говорили об этом в конце игры, я еще не видел видеоповторов. Надо будет спросить арбитра, но обидно подводить итоги игры этим пенальти, мы показали, что были хороши до пенальти. Про третий гол тоже ничего не скажешь, и надо признать, когда команда играет лучше. У нас было тяжелое начало игры из-за нас, гола можно было избежать. Усман [Туре] поднялся после ошибки. Мы страдали в первом тайме, а затем создали опасность для "Атлетико". Мы могли сравнять счет еще до перерыва. Я сказал им, что мы должны продолжать в том же духе, потому что у нас будут моменты. В футболе нет такого понятия, как удача, вы должны идти к ней. Мы должны много восстанавливаться, у нас дерби в субботу с этими очень умными людьми, которые составили для нас календарь. У меня есть команда, которая готовит игры вместе со мной и игроками, без них мы бы ничего не смогли сделать... Это команда побеждает Гвардиолу, Симеоне или Анчелотти, а не я. Дело не только во мне, это показывает, что у нас все хорошо, когда у нас есть игроки, которые выкладываются на полную, и это позволяет нам достигать таких результатов", - цитирует Бруно Женезио Marca.

Добавим, что следующий матч "Лилль" проведет в Лиге 1 26 октября на выезде против "Ланса".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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