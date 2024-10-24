"Не хватило смелого футбола". Украинский тренер - об игре Шахтера против Арсенала

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал проанализировал выездное поражение "Шахтера" от "Арсенала" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

- Я ожидал, что "Шахтер" будет играть прежде всего на очки. Верил, что они смогут зацепиться за зачетные баллы даже в игре с "Арсеналом". Но, к сожалению, для этого не хватило смелого футбола. Хотя если бы "Шахтер" начал играть более открыто, то "Арсенал" благодаря классу мог бы завершить этот матч с еще большим счетом в свою пользу.

- Отсутствие в рядах "Арсенала" Букайо Сака и Мартина Эдегора существенно упростило жизнь для футболистов "Шахтера"?

- Эдегор уже давно не играет, они научились остро действовать и без него. Хотя Мартин - это, бесспорно, лидер. Сака точно добавил бы "Арсеналу" мощности. Хотя команда Артеты и без него очень сильно выглядела на флангах атаки против "горняков".

В первом тайме было очень страшно за фланговых защитников "Шахтера", особенно за Коноплю, когда тот оставался один в один. Но я бы не сказал, что отсутствие Эдегора и Сака существенно сказывается на нынешней атакующей мощи "Арсенала".

- Три матча - 0 забитых голов и одно набранное очко. Уже в следующем туре с "Янг Бойз" от "Шахтера" можно ожидать забитые голы и победу?

- С "Янг Бойз" будет, бесспорно, больше шансов забить этот долгожданный гол и набрать зачетные баллы. Если "Шахтер" будет атаковать так же смело, как в конце игры с "Арсеналом", то забитый мяч и очки у дончан будут, - считает Цымбал.