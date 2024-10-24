Гвардиола - о Холанде: Невероятно, насколько талантлив этот парень

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Спартой" (5:0) в Лиге чемпионов, а также отметил действия нападающего Эрлинга Холанда.

"Снова очень хорошо. Мне очень нравится, как мы играем в последнее время. Мы пропускаем мало, совсем мало моментов. В то же время много создаем и заканчиваем игры в свою пользу.

Мы так быстры в переходе из обороны в атаку, что другие команды стараются отсидеться, потому что иначе мы наказываем их Эрлингом на свободном пространстве. Мы стараемся становиться все лучше и лучше. Забить пять голов было для меня неожиданностью. Наша цель - финишировать в первой восьмерке.

Холанд счастлив, он улыбается. Ему нелегко, потому что соперники плотно защищаются, три защитника находятся рядом с ним. Нет пространства. При каждом кроссе его окружают и толкают. Я разговариваю с ним и говорю: "Будь терпелив, мяч придет.

Эрлинг обладает невероятным потенциалом, он может коснуться пятнадцати мячей, двадцати мячей, но при этом иметь семь или восемь шансов. Невероятно, насколько талантлив этот парень.

Конечно, гол он забил невероятный, как и в Дортмунде. Не знаю, какой из них сложнее, для меня оба", - сказал испанец.