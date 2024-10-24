"РБ Лейпциг" до сих пор не добыл ни одного очка в Лиге чемпионов: вчера, в третьем туре, немецкий клуб дома уступил "Ливерпулю" со счетом 0:1. Во время игры Марко Розе из-за травмы также потерял Хави Симонса, однако это не единственная неприятная новость для быков.

По информации Opta, "РБ Лейпциг" впервые проиграл три домашних матча подряд в Лиге чемпионов. Кроме "Ливерпуля", немцы также дома уступали "Ювентусу" (2:3) и "Реалу" (0:1) в 1/8 финала предыдущего розыгрыша турнира.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" проведет 5 ноября на выезде против "Селтика".