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Индзаги - про 1:0 с Янг Бойзом: Мы верили до конца и ушли с заслуженной победой

Лига Чемпионов

Непростой получился выезд в Швейцарию

Индзаги - про 1:0 с Янг Бойзом: Мы верили до конца и ушли с заслуженной победой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал тяжелую победу над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов (1:0), вырванную на 90+3 минуте благодаря голу Маркуса Тюрама.

"Каждый матч в Лиге чемпионов сложен: у последних итальянских команд, которые играли здесь, возникали проблемы. Однако мы проявили настоящий характер и создали много моментов. Мы верили до конца и ушли с заслуженной победой.

Все запасные игроки хорошо проявили себя после выхода на поле, как и в Риме. У меня хорошо укомплектованный состав. Теперь важно будет восстановить силы и энергию.

Барелла заслуживает только комплиментов за свою игру. Он продемонстрировал настоящий дух жертвенности. Нам нужно, чтобы каждый приносил жертвы, пока текущий кризис травм не улучшится.

Я говорил с Арнаутовичем, и то, что он не забил пенальти, не проблема. Он чувствует себя ответственным, но я сказал ему сохранять спокойствие и продолжать хорошо работать, как он это делает сейчас", - цитирует Индзаги пресс-служба "нерадзурри".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Александр Бураков
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