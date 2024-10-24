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Аталанта стала лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которая нанесла более 20 ударов и не забила гол
У Каспера Шмейхеля было много работы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Селтик" сумел вывезти из Бергамо одно очко, сыграв в нулевую ничью с "Аталантой". Команда Гасперини нанесла 23 удара, из них 7 в створ ворот, однако им не удалось найти ключ от ворот Каспера Шмейхеля, и поэтому итальянцы отметились интересным достижением.
Как сообщает Opta, "Аталанта" стала лишь второй командой в истории Лиги чемпионов (с сезона 2008-09 гг.), которая нанесла более 20 ударов и сделала более 50 касаний штрафной площадки соперника и не забила гол. Итальянцы присоединились к "ПСЖ", который в ответном полуфинальном матче прошлого сезона против дортмундской "Боруссии" не отметился забитым мячом, нанеся 30 ударов в сторону ворот немцев.
Добавим, что после третьего тура Лиги чемпионов "Аталанта" с 5 очками находится на 17-й позиции, а "Селтик" находится на 20-м месте, имея в своем активе 4 очка.
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