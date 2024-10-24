Йозуа Киммих о поражении от Барселоны: Две команды играли очень открыто. С нашей стороны это было просто харакири

Вчера "Барселона" прервала серию из шести поражений подряд от "Баварии", переиграв немецкого гранда со счетом 4:1. После поединка игрок мюнхенцев Йозуа Киммих отметил, что "сине-гранатовые" вполне заслуженно победили его команду.

"Поражение, конечно, очень очевидное. В первом тайме оно не было таким очевидным, хотя мы не очень хорошо вошли в игру после пропущенного гола. Сравняв счет 1:1, мы полностью вошли в игру. Потом нам очень не повезло пропустить гол 2:1. Я не думаю, что это было поражение со счетом 4:1, но мы заслуживали его. Две команды играли очень открыто. Обе команды высоко прессинговали. С нашей стороны это было просто харакири", - заявил Киммих в интервью DAZN, которое цитирует bulinews.com.

Добавим, что следующий матч "Бавария" проведет в Бундеслиге 27 октября на выезде против "Бохума".