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Йозуа Киммих о поражении от Барселоны: Две команды играли очень открыто. С нашей стороны это было просто харакири
Компани нужно налаживать игру в обороне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" прервала серию из шести поражений подряд от "Баварии", переиграв немецкого гранда со счетом 4:1. После поединка игрок мюнхенцев Йозуа Киммих отметил, что "сине-гранатовые" вполне заслуженно победили его команду.
"Поражение, конечно, очень очевидное. В первом тайме оно не было таким очевидным, хотя мы не очень хорошо вошли в игру после пропущенного гола. Сравняв счет 1:1, мы полностью вошли в игру. Потом нам очень не повезло пропустить гол 2:1. Я не думаю, что это было поражение со счетом 4:1, но мы заслуживали его. Две команды играли очень открыто. Обе команды высоко прессинговали. С нашей стороны это было просто харакири", - заявил Киммих в интервью DAZN, которое цитирует bulinews.com.
Добавим, что следующий матч "Бавария" проведет в Бундеслиге 27 октября на выезде против "Бохума".
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