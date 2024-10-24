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Левандовский: Победа над Баварией - особенная, не буду это скрывать
"Блауграна" превзошла ожидания
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своими эмоциями после крупной победы над "Баварией" в Лиге чемпионов (4:1).
"Это, без сомнения, особенная победа, и я не буду это скрывать. Я подошел к этой игре немного иначе, чем два года назад, потому что теперь я уже нахожусь в "Барселоне" дольше.
Я был убежден, что мы сегодня сыграем хорошо и победим. Перед матчем я ожидал победы со счетом 3:1.
Физически я не чувствую никакой разницы, и это самое главное. Когда я смотрю на молодых игроков, они дают мне дополнительную энергию.
Чувствую себя хорошо. Не имеет большого значения, забью я 2 или 3 гола в матче. Самое главное, чтобы мои голы приносили победу команде, и это самое главное для меня", - приводит слова поляка Barca Universal.
Напомним, до перехода в "Барселону" Левандовский выступал за "Баварию" с 2014 по 2022 годы.
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