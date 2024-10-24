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Левандовский: Победа над Баварией - особенная, не буду это скрывать

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"Блауграна" превзошла ожидания

Левандовский: Победа над Баварией - особенная, не буду это скрывать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своими эмоциями после крупной победы над "Баварией" в Лиге чемпионов (4:1).

"Это, без сомнения, особенная победа, и я не буду это скрывать. Я подошел к этой игре немного иначе, чем два года назад, потому что теперь я уже нахожусь в "Барселоне" дольше.

Я был убежден, что мы сегодня сыграем хорошо и победим. Перед матчем я ожидал победы со счетом 3:1.

Физически я не чувствую никакой разницы, и это самое главное. Когда я смотрю на молодых игроков, они дают мне дополнительную энергию.

Чувствую себя хорошо. Не имеет большого значения, забью я 2 или 3 гола в матче. Самое главное, чтобы мои голы приносили победу команде, и это самое главное для меня", - приводит слова поляка Barca Universal.

Напомним, до перехода в "Барселону" Левандовский выступал за "Баварию" с 2014 по 2022 годы.

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Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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