Левандовский: Победа над Баварией - особенная, не буду это скрывать

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своими эмоциями после крупной победы над "Баварией" в Лиге чемпионов (4:1).

"Это, без сомнения, особенная победа, и я не буду это скрывать. Я подошел к этой игре немного иначе, чем два года назад, потому что теперь я уже нахожусь в "Барселоне" дольше.

Я был убежден, что мы сегодня сыграем хорошо и победим. Перед матчем я ожидал победы со счетом 3:1.

Физически я не чувствую никакой разницы, и это самое главное. Когда я смотрю на молодых игроков, они дают мне дополнительную энергию.

Чувствую себя хорошо. Не имеет большого значения, забью я 2 или 3 гола в матче. Самое главное, чтобы мои голы приносили победу команде, и это самое главное для меня", - приводит слова поляка Barca Universal.