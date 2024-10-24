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Хаби Алонсо отметил недостаток концентрации своих игроков, что привело к ничейному результату во Франции

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Испанец также не обошел ситуацию с повреждением Адли

Хаби Алонсо отметил недостаток концентрации своих игроков, что привело к ничейному результату во Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем туре Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" на выезде сыграл вничью с "Брестом" со счетом 1:1. Несмотря на то, что Хаби Алонсо провел ротацию, тренер "фармацевтов" отметил, что из результата матча его команде необходимо извлечь уроки на следующий раз.

"Мы играли очень хорошо до самого конца. Мы контролировали ситуацию. Пропущенный мяч заставил нас почувствовать неуверенность. Затем был период, когда нам не хватало концентрации. Были некоторые потери владения мячом и недостаток концентрации. Нам нужно извлечь из этого уроки на следующий раз. Амин [Адли] получил удар по лодыжке. Все видели по его реакции, что это было очень больно. Выглядит это не очень хорошо. Нам нужно подождать и увидеть результаты. Это худшая новость дня", - заявил Хаби Алонсо.

Добавим, что следующий матч "Байер" проведет в Бундеслиге 26 октября на выезде против "Вердера".

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
Баєр Леверкузен
Опубликовал: Александр Гресь
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