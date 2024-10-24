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"Думаю, что Пушич это понимает". Тренер указал на проблемную позицию Шахтера
Эксперт считает, что горняки над этим будут работать на трансферном рынке
Фото: fc.ucsa
Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал считает, что самым слабым звеном "Шахтера" является центральный нападающий.
- Какая позиция у "горняков" нуждается в усилении, если мы говорим о получении положительного результата в Лиге чемпионов?
- Хочу сказать, что чувствуется то, что у "Шахтера" проблема с центральным нападающим, который ставил бы точку в завершающей стадии атак. Я думаю, что Пушич это понимает и над этим будут работать на трансферном рынке. Думаю, что для "Шахтера" форварда будут искать не в Украине, а скорее будут ориентироваться на заграницу.
Нынешняя линия атаки "горняков" выполнила немало черновой работы, однако команды АПЛ кроме этого еще и эффективны в завершающей стадии. Именно это говорит об уровне. Но в среде "Шахтера" поединков с таким давлением и уровнем сопротивления, к сожалению, очень мало, - сказал Цымбал.
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