Гвардиола подверг себя критике за то, что не даёт больше игровому времени одному из подопечных

Вчера "Манчестер Сити" разгромил "Спарту" со счетом 5:0. К этой победе также приложил свои усилия Матеус Нунес, который отметился забитым мячом и двумя ассистами. Пеп Гвардиола был в восторге от его игры и заявил, что португалец будет задействован в следующих пяти матчах в течение 15 дней, поскольку тренер не совсем справедливым был по отношению к нему.

"[Он] был действительно хорош - когда он забивает гол, вы можете видеть, как счастливы его товарищи по команде. Его невероятно любят и он замечательный парень. У него есть особое качество. В переходах он такой же быстрый, как Эрлинг [Холанд]. Когда он бежит 30-40 метров, никто не может его остановить. У него есть особое качество, которого нет у нас. Поэтому он нам нужен, и он может играть на многих ролях. Единственная проблема, которую он имеет, это то, что его менеджер не дает ему тех минут, которых он заслуживает. Он всегда готов и может нам помочь. При тех обстоятельствах, которые мы имеем сейчас, когда у нас есть 15 игроков плюс вратари, очень важно, чтобы он был у нас", - заявил Пеп Гвардиола.

