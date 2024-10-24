  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Легенда Баварии о капитане мюнхенцев: Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Баварии о капитане мюнхенцев: Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер

Лига Чемпионов

Немецкий голкипер уже давно является бледной тенью самого себя

Легенда Баварии о капитане мюнхенцев: Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В третьем туре Лиги чемпионов команда Венсана Компани потерпела неприятное поражение от "Барселоны" со счетом 1:4. Каталонцы нанесли четыре удара в створ ворот, а легенда мюнхенцев Лотар Маттеус после поединка подчеркнул, что капитан "Баварии" Мануэль Нойер уже давно является бледной тенью самого себя.

"Я не хочу критиковать Мануэля, но сейчас он не является той опорой для команды, которой был в прошлом. Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер. Он не останавливает мячи, которые летят мимо него, его вратарское мастерство изменилось. Раньше он предвидел каждую ситуацию, имел обзор на 360 градусов и мог инициировать атаки с помощью разрезного паса. Сейчас он не дает защите никакой безопасности. Это также демонстрирует показатель чуть более 40% отбитых мячей в Бундеслиге. Я надеюсь, что он вскоре вернется к своей прежней игре и надежности", - заявил Лотар Маттеус в интервью Bild.

Добавим, что после трех туров "Бавария" занимает 23 место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 3 очка.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола подверг себя критике за то, что не даёт больше игровому времени одному из подопечных
yellow-arrow
"Думаю, что Пушич это понимает". Тренер указал на проблемную позицию Шахтера
yellow-arrow
Хаби Алонсо отметил недостаток концентрации своих игроков, что привело к ничейному результату во Франции
Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости