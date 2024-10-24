Легенда Баварии о капитане мюнхенцев: Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер

В третьем туре Лиги чемпионов команда Венсана Компани потерпела неприятное поражение от "Барселоны" со счетом 1:4. Каталонцы нанесли четыре удара в створ ворот, а легенда мюнхенцев Лотар Маттеус после поединка подчеркнул, что капитан "Баварии" Мануэль Нойер уже давно является бледной тенью самого себя.

"Я не хочу критиковать Мануэля, но сейчас он не является той опорой для команды, которой был в прошлом. Мануэль Нойер - это уже не Мануэль Нойер. Он не останавливает мячи, которые летят мимо него, его вратарское мастерство изменилось. Раньше он предвидел каждую ситуацию, имел обзор на 360 градусов и мог инициировать атаки с помощью разрезного паса. Сейчас он не дает защите никакой безопасности. Это также демонстрирует показатель чуть более 40% отбитых мячей в Бундеслиге. Я надеюсь, что он вскоре вернется к своей прежней игре и надежности", - заявил Лотар Маттеус в интервью Bild.

Добавим, что после трех туров "Бавария" занимает 23 место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 3 очка.