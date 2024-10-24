Буряк: Шахтер в матче с Арсеналом, по крайней мере, не потерял лицо

Легенда "Динамо" Леонид Буряк подвел итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " проиграл "Арсеналу" 0:1.

"Между "Шахтером", который мы видели до матча с "Арсеналом" и тем, что играл в поединке с лондонцами, есть две большие разницы.

"Шахтер" в матче с "Арсеналом", по крайней мере, лицо не потерял. Дончане выглядели довольно солидно. Но "Шахтеру" и "Динамо", чтобы вернуться на свой уровень, приходится через это пройти. Сразу ничего не выходит!

Потому посмотрим, как прогресс наших клубов будет выглядеть. А если говорить в общем, то надо все лучше всего по крохам собирать и восстанавливать в Украине тот футбол, который у нас был 10-15 лет назад", - сказал Буряк.