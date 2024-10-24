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УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов
Заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов. На награду претендовали 4 футболиста.
Болельщики выбрали игрока мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Для нападающего это первая награда в сезоне.
Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота дортмундской "Боруссии" и стал игроком матча. "Реал" обыграл немецкий клуб со счётом 5:2.
1st: Vinícius Júnior— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2024
2nd: Raphinha
3rd: Takumi Minamino
4th: Tijjani Reijnders
Vini picks up Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/P2YRer7FDp
На втором месте оказался Рафинья ("Барселона"), третье место занял Такуми Минамино ("Монако"). Тиджани Рейндерс ("Милан") стал самым непопулярным выбором.
Ранее игроками недели в Лиге Чемпионов становились Карим Адейеми ("Боруссия Д") во втором туре и Флориан Виртц ("Байер") в первом туре.
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