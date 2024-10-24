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УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов. На награду претендовали 4 футболиста.

Болельщики выбрали игрока мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Для нападающего это первая награда в сезоне.

Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота дортмундской "Боруссии" и стал игроком матча. "Реал" обыграл немецкий клуб со счётом 5:2.

На втором месте оказался Рафинья ("Барселона"), третье место занял Такуми Минамино ("Монако"). Тиджани Рейндерс ("Милан") стал самым непопулярным выбором.

Ранее игроками недели в Лиге Чемпионов становились Карим Адейеми ("Боруссия Д") во втором туре и Флориан Виртц ("Байер") в первом туре.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Лига Чемпионов
Опубликовал: Владислав Прийменко
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