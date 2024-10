УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов. На награду претендовали 4 футболиста.

Болельщики выбрали игрока мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Для нападающего это первая награда в сезоне.

Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота дортмундской "Боруссии" и стал игроком матча. "Реал" обыграл немецкий клуб со счётом 5:2.

1st: Vinícius Júnior

2nd: Raphinha

3rd: Takumi Minamino

4th: Tijjani Reijnders



Vini picks up Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/P2YRer7FDp