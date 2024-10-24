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РБ Лейпциг подтвердил информацию о серьезной травме важного игрока команды
Игрок травмировался в последнем матче Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" официально подтвердил информацию о серьезной травме Хави Симонса.
Ключевой игрок "РБ Лейпциг" Хави Симонс получил травму связок левой лодыжки во время вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). На 78-й минуте поединка нидерландский полузащитник покинул поле в сопровождении медицинской бригады.
Сообщается, что 21-летний Хави Симонс будет отсутствовать в течение нескольких недель. Точный срок восстановления атакующего хавбека пока неизвестен. В ближайшее время будет принято решение относительно методики лечения игрока.
Заувважимо, что Хави Симонс провел 11 матчей за "Лейпциг" в этом сезоне, забив три гола и отдав два ассиста. В Лиге чемпионов 21-летний полузащитник голевыми действиями не отличался.
#Xavi hat im gestrigen #ChampionsLeague-Spiel gegen den #FCLiverpool leider eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk erlitten und wird uns damit mehrere Wochen fehlen. Über die Behandlungsmethode wird noch entschieden.— RB Leipzig (@RBLeipzig) October 24, 2024
Gute Besserung, @xavisimons ????#ComeBackStronger pic.twitter.com/nkdcrfudfj
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