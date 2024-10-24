  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. РБ Лейпциг подтвердил информацию о серьезной травме важного игрока команды
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг подтвердил информацию о серьезной травме важного игрока команды

Лига Чемпионов

Игрок травмировался в последнем матче Лиги чемпионов

РБ Лейпциг подтвердил информацию о серьезной травме важного игрока команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" официально подтвердил информацию о серьезной травме Хави Симонса.

Ключевой игрок "РБ Лейпциг" Хави Симонс получил травму связок левой лодыжки во время вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). На 78-й минуте поединка нидерландский полузащитник покинул поле в сопровождении медицинской бригады.

Сообщается, что 21-летний Хави Симонс будет отсутствовать в течение нескольких недель. Точный срок восстановления атакующего хавбека пока неизвестен. В ближайшее время будет принято решение относительно методики лечения игрока.

Читайте такжеЛейпциг впервые проиграл три домашних матча подряд в Лиге чемпионов

Заувважимо, что Хави Симонс провел 11 матчей за "Лейпциг" в этом сезоне, забив три гола и отдав два ассиста. В Лиге чемпионов 21-летний полузащитник голевыми действиями не отличался.

По теме
yellow-arrow
УЕФА обнародовала команду третьего тура Лиги чемпионов
yellow-arrow
Буряк: Шахтер в матче с Арсеналом, по крайней мере, не потерял лицо
yellow-arrow
УЕФА назвала игрока недели в Лиге Чемпионов
РБ Лейпциг Хави Симонс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости