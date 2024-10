УЕФА обнародовала команду третьего тура Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА обнародовала команду лучших игроков недели по итогам третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

В одиннадцатку лучших исполнителей попал нападающий "Реала" Винисиус Жуниор и вингер "Барселоны" Рафинья, которые отметились тремя забитыми голами в этом туре. Также известно, кого УЕФА назвала игроком этой недели в Лиге Чемпионов.

Команда третьего тура Лиги чемпионов выглядит следующим образом.

Вратарь: Маттиа Перин ("Ювентус")

Защитники: Стефан Ристовски ("Динамо Загреб"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Исак Хьен ("Аталанта"), Мигель Гутьеррес ("Жирона")

Полузащитники: Такуми Минамино ("Монако"), Николо Барелла ("Интер Милан"), Тиджани Рейндерс ("Милан")

Нападающие: Рафинья ("Барселона"), Джон Дуран ("Астон Вилла"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид")

