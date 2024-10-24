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УЕФА обнародовала команду третьего тура Лиги чемпионов
Невероятное атакующее трио
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА обнародовала команду лучших игроков недели по итогам третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.
В одиннадцатку лучших исполнителей попал нападающий "Реала" Винисиус Жуниор и вингер "Барселоны" Рафинья, которые отметились тремя забитыми голами в этом туре. Также известно, кого УЕФА назвала игроком этой недели в Лиге Чемпионов.
Команда третьего тура Лиги чемпионов выглядит следующим образом.
Вратарь: Маттиа Перин ("Ювентус")
Защитники: Стефан Ристовски ("Динамо Загреб"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Исак Хьен ("Аталанта"), Мигель Гутьеррес ("Жирона")
Полузащитники: Такуми Минамино ("Монако"), Николо Барелла ("Интер Милан"), Тиджани Рейндерс ("Милан")
Нападающие: Рафинья ("Барселона"), Джон Дуран ("Астон Вилла"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид")
That front line ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2024
Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/jytyXjvrq1
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