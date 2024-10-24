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РБ Лейпциг вручил статуэтку игроку Ливерпуля на матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

С возвращением домой

РБ Лейпциг вручил статуэтку игроку Ливерпуля на матче Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "РБ Лейпциг" на матче Лиги Чемпионов вручил статуэтку игроку "Ливерпуля".

Награду получил полузащитник Доминик Собослаи.

"Приятно снова видеть вас дома. Желаем вам всего наилучшего в будущем", - написали в соцсети.

Венгерский полузащитник поставил сердце в ответ на пост.

Доминик Собослаи перешёл в "Ливерпуль" летом 2023 года. Из-за этого клуб не успел попрощаться с игроком.

Примечательно, что в комментариях отметился защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате, который также перешёл из "РБ Лейпцига", но такую же статуэтку не получил. Защитник поставил троеточие.

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За полузащитника "Ливерпуль" заплатил "РБ Лейпцигу" 70 млн евро. В этом сезоне Собослаи сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.

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Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате Доминик Собослаи
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Источник:
РБ Лейпциг
Опубликовал: Владислав Прийменко
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