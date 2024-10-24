РБ Лейпциг вручил статуэтку игроку Ливерпуля на матче Лиги Чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" на матче Лиги Чемпионов вручил статуэтку игроку "Ливерпуля".

Награду получил полузащитник Доминик Собослаи.

"Приятно снова видеть вас дома. Желаем вам всего наилучшего в будущем", - написали в соцсети.

Венгерский полузащитник поставил сердце в ответ на пост.

Доминик Собослаи перешёл в "Ливерпуль" летом 2023 года. Из-за этого клуб не успел попрощаться с игроком.

Примечательно, что в комментариях отметился защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате, который также перешёл из "РБ Лейпцига", но такую же статуэтку не получил. Защитник поставил троеточие.

За полузащитника "Ливерпуль" заплатил "РБ Лейпцигу" 70 млн евро. В этом сезоне Собослаи сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.