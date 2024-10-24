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""Не тот результат, на который мы рассчитывали", - форвард Динамо удручен итогом матча с Марибором

Лига Чемпионов

Но еще есть ответный матч

""Не тот результат, на который мы рассчитывали", - форвард Динамо удручен итогом матча с Марибором

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард юношеской команды U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал ничейный результат 1:1 в матче Юношеской лиги УЕФА с "Марибором".

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"Не тот результат, на который мы рассчитывали, но, несмотря на счет, не опускаем руки, продолжаем работать и становиться лучшей версией себя. Слава Украине, Слава ВСУ!", – написал Пономаренко в социальной сети Инстаграм.

Напомним, что ответный матч запланирован на 6 ноября, начало в 18:00.

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