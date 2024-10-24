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Мадридский Атлетико подал жалобу в УЕФА из-за спорного момента в матче ЛЧ против Лилля
Команда надеется получить от УЕФА объяснения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
Мадридский "Атлетико" возмущен после поражения от французского "Лилля" в Лиге чемпионов со счетом 3:1. Однако именно спорный пенальти, назначенный в пользу гостей, стал центральной темой обсуждения после матча.
Как сообщает Marca, "Атлетико" подал жалобу в УЕФА относительно решения арбитра назначить пенальти на 74-й минуте поединка. Команда надеется получить от УЕФА объяснения этой ситуации, хотя понимает, что это вряд ли изменит результат матча.
Добавим, что "Атлетико" занимает 27 место в турнир таблице ЛЧ, имея 3 очка.
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