Мадридский Атлетико подал жалобу в УЕФА из-за спорного момента в матче ЛЧ против Лилля

Мадридский "Атлетико" возмущен после поражения от французского "Лилля" в Лиге чемпионов со счетом 3:1. Однако именно спорный пенальти, назначенный в пользу гостей, стал центральной темой обсуждения после матча.

Как сообщает Marca, "Атлетико" подал жалобу в УЕФА относительно решения арбитра назначить пенальти на 74-й минуте поединка. Команда надеется получить от УЕФА объяснения этой ситуации, хотя понимает, что это вряд ли изменит результат матча.

Добавим, что "Атлетико" занимает 27 место в турнир таблице ЛЧ, имея 3 очка.