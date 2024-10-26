  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Агуэро - о ЛЧ: В новом формате все это довольно странно
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро - о ЛЧ: В новом формате все это довольно странно

Лига Чемпионов

Высказался о фаворитах Лиги чемпионов

Агуэро - о ЛЧ: В новом формате все это довольно странно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс форвард "Барселоны" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро высказался о фаворитах этой Лиги чемпионов.

"В новом формате все это довольно странно. Думаю, сюрпризов будет немного. Команды более низкого уровня, чем "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Арсенал", все еще имеют возможность добиться успеха.

Надеюсь, что это будут "Барселона" и "Манчестер Сити". У них возникают проблемы в некоторых играх, но они все равно доминируют. Но если бы мне пришлось делать ставку на фаворита, то я бы сказал, что чувствую, что в финал выйдут две команды, от которых этого не ожидают", — сказал аргентинец.

Напомним, в турнирной таблице ЛЧ "Манчестер Сити" занимает 3 место, а "Барселона" - 10.

Читайте такжеМанчестер Сити – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 26.10.2024
По теме
yellow-arrow
Мадридский Атлетико подал жалобу в УЕФА из-за спорного момента в матче ЛЧ против Лилля
yellow-arrow
""Не тот результат, на который мы рассчитывали", - форвард Динамо удручен итогом матча с Марибором
yellow-arrow
РБ Лейпциг вручил статуэтку игроку Ливерпуля на матче Лиги Чемпионов
Лига чемпионов Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости