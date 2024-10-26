Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агуэро - о ЛЧ: В новом формате все это довольно странно
Высказался о фаворитах Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс форвард "Барселоны" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро высказался о фаворитах этой Лиги чемпионов.
"В новом формате все это довольно странно. Думаю, сюрпризов будет немного. Команды более низкого уровня, чем "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Арсенал", все еще имеют возможность добиться успеха.
Надеюсь, что это будут "Барселона" и "Манчестер Сити". У них возникают проблемы в некоторых играх, но они все равно доминируют. Но если бы мне пришлось делать ставку на фаворита, то я бы сказал, что чувствую, что в финал выйдут две команды, от которых этого не ожидают", — сказал аргентинец.
Напомним, в турнирной таблице ЛЧ "Манчестер Сити" занимает 3 место, а "Барселона" - 10.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало
- Президент Зеленский отменил приглашение генсека ООН в Украину. Известна причина
- Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО