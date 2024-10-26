Агуэро - о ЛЧ: В новом формате все это довольно странно

Экс форвард "Барселоны" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро высказался о фаворитах этой Лиги чемпионов.

"В новом формате все это довольно странно. Думаю, сюрпризов будет немного. Команды более низкого уровня, чем "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер" и "Арсенал", все еще имеют возможность добиться успеха.

Надеюсь, что это будут "Барселона" и "Манчестер Сити". У них возникают проблемы в некоторых играх, но они все равно доминируют. Но если бы мне пришлось делать ставку на фаворита, то я бы сказал, что чувствую, что в финал выйдут две команды, от которых этого не ожидают", — сказал аргентинец.