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Шахтер открыл продажу билетов на матч с Баварией. Цены стартуют от 52 евро

Лига Чемпионов

Поединок пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене

Шахтер открыл продажу билетов на матч с Баварией. Цены стартуют от 52 евро

Шахтар

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Поединок пройдет 10 декабря на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Стартовая стоимость билетов категории Public - от 52 евро, VIP-категории - от 400 евро. Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба.

Отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.

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Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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