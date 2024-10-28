Шахтер открыл продажу билетов на матч с Баварией. Цены стартуют от 52 евро

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Поединок пройдет 10 декабря на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Стартовая стоимость билетов категории Public - от 52 евро, VIP-категории - от 400 евро. Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба.

Отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.