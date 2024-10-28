Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер открыл продажу билетов на матч с Баварией. Цены стартуют от 52 евро
Поединок пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене
Шахтар
"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Баварии".
Поединок пройдет 10 декабря на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
Стартовая стоимость билетов категории Public - от 52 евро, VIP-категории - от 400 евро. Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба.
Отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.
Популярное сейчас
- Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного
- "Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- "Думаю, что Пушич это понимает". Тренер указал на проблемную позицию Шахтера
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium