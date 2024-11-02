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Журналист: Докатились! Срна гордится одним очком в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Мол, это намного больше, чем у киевлян в ЛЕ

Журналист: Докатились! Срна гордится одним очком в Лиге чемпионов

Фото - 1927.kiev

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Известный журналист Андрей Шахов прокомментировал недавнее высказывание спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны по поводу "успехов" команды в Лиге чемпионов.

“Ух ты! Докатились! Срна гордится одним очком, взятым его командой в Лиге чемпионов", – написал Шахов в телеграмм-канале "Шах и Шах".

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Напомним, Срна после вопроса о результатах "Шахтера" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов начал сравнивать выступление "горняков" с результатами "Динамо" в Лиге Европы.

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Источник:
Шах і Шах
Опубликовал: Александр Симченко
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