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Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс
Это не могло не повлиять на физическое состояние футболистов
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Один из лидеров "горняков" в формате влога показывает закулисье выезда команды в гости к "Арсеналу". Действующему чемпиону Украины понадобилось преодолеть большую дистанцию, чтобы встретиться с "канонирами" в Англии.
Напомним, что "оранжево-черные" проиграли лондонскому коллективу в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Донецкий клуб провел неплохой 2-й тайм, нанес 7 ударов по воротам Давида Раи, но лишь в одном эпизоде попал в створ.
Для Георгия этот матч стал 19-м в ЛЧ и 27-м в еврокубках в составе первой команды.
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