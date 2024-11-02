Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс

Один из лидеров "горняков" в формате влога показывает закулисье выезда команды в гости к "Арсеналу". Действующему чемпиону Украины понадобилось преодолеть большую дистанцию, чтобы встретиться с "канонирами" в Англии.

Напомним, что "оранжево-черные" проиграли лондонскому коллективу в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Донецкий клуб провел неплохой 2-й тайм, нанес 7 ударов по воротам Давида Раи, но лишь в одном эпизоде ​​попал в створ.

Для Георгия этот матч стал 19-м в ЛЧ и 27-м в еврокубках в составе первой команды.