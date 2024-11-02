  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс

Лига Чемпионов

Это не могло не повлиять на физическое состояние футболистов

Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Один из лидеров "горняков" в формате влога показывает закулисье выезда команды в гости к "Арсеналу". Действующему чемпиону Украины понадобилось преодолеть большую дистанцию, чтобы встретиться с "канонирами" в Англии.

Читайте такжеЧелси хочет подписать Судакова за 65 млн фунтов, а ключом к соглашению считает Мудрика – СМИ

Напомним, что "оранжево-черные" проиграли лондонскому коллективу в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Донецкий клуб провел неплохой 2-й тайм, нанес 7 ударов по воротам Давида Раи, но лишь в одном эпизоде ​​попал в створ.

Для Георгия этот матч стал 19-м в ЛЧ и 27-м в еврокубках в составе первой команды.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Докатились! Срна гордится одним очком в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Зинченко: Я все еще виню себя в поражении Манчестер Сити в финале ЛЧ с Челси
yellow-arrow
Шахтер открыл продажу билетов на матч с Баварией. Цены стартуют от 52 евро
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sudakov_11
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости