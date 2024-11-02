Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол

В ближайшую среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".

Эта встреча пройдет в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против швейцарских, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.