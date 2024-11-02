Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
Делитесь своими результатами в комментариях
DAZN
В ближайшую среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".
Читайте такжеШаран: В ЛЧ Шахтеру нужно играть так, как в заключительные минуты против Арсенала. Нужно играть первым номером
Эта встреча пройдет в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против швейцарских, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн