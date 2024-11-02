  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Делитесь своими результатами в комментариях

Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол

DAZN

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В ближайшую среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".

Читайте такжеШаран: В ЛЧ Шахтеру нужно играть так, как в заключительные минуты против Арсенала. Нужно играть первым номером

Эта встреча пройдет в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против швейцарских, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

По теме
yellow-arrow
Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс
yellow-arrow
Журналист: Докатились! Срна гордится одним очком в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Зинченко: Я все еще виню себя в поражении Манчестер Сити в финале ЛЧ с Челси
Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости