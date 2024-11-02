Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и швейцарским "Янг Бойз".

Команда Пушича встретится с коллективом, который находится ниже нее в турнирной таблице. У "Янг Бойз" 0 очков и 9 пропущенных голов после трех первых матчей. "Шахтер" со своим 1 зачетным пунктом и -4 в графе "разница голов" выглядит еще неплохо по сравнению с будущим соперником. "Горняки" обязаны побеждать. Получится ли? Благодаря какой тактике? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев