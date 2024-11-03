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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца

Лига Чемпионов

Расписание еврокубковых матчей

Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца.

На канале "MEGOGO Спорт", который доступен в цифровой сети Т2 и кабельных сетях состоится трансляция 11 футбольных матчей.

Зрители в прямом эфире посмотрят 2 игры в рамках Лиги чемпионов, по 3 поединка Лиги Европы, в том числе матч "Олимпиакоса", в котором играет Роман Яремчук. Также будет трансляция 3-х матчей Серии А и по одному противостоянию чемпионатов Испании, Португалии и Франции.

Следующие три дня фанатов футбола ждет марафон еврокубков УЕФА. Во вторник, 5 ноября, Селтик сыграет против РБ Лейпциг. В среду, 6 ноября, состоятся матчи Бешикташ - Мальме и Штутгарт - Аталанта. В четверг, 7 ноября, Олимпиакос нашего Романа Яремчука будет принимать дома Рейнджерс, а Виктория Пльзень встретится с Реалом Сосьедадом, - написали MEGOGO.

Расписание еврокубковых матчей в эфире "MEGOGO Спорт".

Вторник, 5 ноября

22:00 - Селтик - РБ Лейпциг. Лига чемпионов УЕФА. 4 тур

Среда, 6 ноября

17:30 - Бешикташ - Мальме. Лига Европы УЕФА. 4 тур

22:00 - Штутгарт - Аталанта. Лига чемпионов УЕФА. 4 тур

Четверг, 7 ноября

19:45 - Олимпиакос - Рейнджерс. Лига Европы УЕФА. 4 тур

22:00 - Виктория Пльзень - Реал Сосьедад. Лига Европы УЕФА. 4 тур

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Олимпиакос (Пирей) Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Владислав Прийменко
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