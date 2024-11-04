Слован - Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Не слишком яркая вывеска для матча Лиги чемпионов. Однако нынешний формат соревнований дает возможность проявить себя менее именитым клубам. Надеемся, что в этом противостоянии будет на что посмотреть.

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"Слован" все свои три матча проиграл и пропустил сразу одиннадцать голов. А вот загребское "Динамо" уже успело набрать четыре очка. Команда из Хорватии в прошлом туре на выезде неожиданно обыграла "Зальцбург".

Поединок четвертого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Слован" - "Динамо" состоится во вторник, 5 ноября 2024 года, в 19:45. Матч можно будет просмотреть OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого Футбол-3.