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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Какую игру рассудят?

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На поединке 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Спарта» (Чехия) - «Брест» (Франция) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАА будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Матч состоится 6 ноября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Спарта (Прага) Брест Денис Шурман Николай Балакин Алексей Деревинский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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