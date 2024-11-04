Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов

На поединке 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Спарта» (Чехия) - «Брест» (Франция) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАА будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Матч состоится 6 ноября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.