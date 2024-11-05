Слован - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Слован" будет принимать загребское "Динамо". Хозяева в этом матче могут набрать первые очки в Лиге чемпионов, но достичь положительного результата будет непросто.

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Подопечные Вайса все свои три матча проиграли и выглядят ужасающе. А вот "Динамо" после провала в матче с "Баварией" смогло реабилитироваться. Хорваты сыграли вничью с "Монако" и обыграли "Зальцбург" на выезде.

Лига чемпионов. 4 тур

5 ноября. Братислава. "Национальный стадион"

"Слован" 19:45 "Динамо"

Трансляция: MEGOGO Футбол 3