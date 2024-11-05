Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слован - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Слован - Динамо Загреб: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Динамо Загреб
В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Слован" будет принимать загребское "Динамо". Хозяева в этом матче могут набрать первые очки в Лиге чемпионов, но достичь положительного результата будет непросто.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Подопечные Вайса все свои три матча проиграли и выглядят ужасающе. А вот "Динамо" после провала в матче с "Баварией" смогло реабилитироваться. Хорваты сыграли вничью с "Монако" и обыграли "Зальцбург" на выезде.
Лига чемпионов. 4 тур
5 ноября. Братислава. "Национальный стадион"
"Слован" 19:45 "Динамо"
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных
- ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Что случилось? Ультрас Баварии призывают болельщиков бойкотировать выездной матч с Шахтером
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО