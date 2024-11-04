ПСВ - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"ПСВ" и "Жирона" впервые встретятся между собой в еврокубке. Нынешний формат Лиги чемпионов дает возможность увидеть немало противостояний менее именитых команд, однако для каждой из них это шанс получить важные очки. "ПСВ" имеет два очка, однако они добыты с непростыми соперниками как "Спортинг" и "ПСЖ". Что касается "Жироны", то команда Мичела в третьем туре одержала свою историческую первую победу на этом турнире, переиграв дома "Слован". Для каталонцев и "ПСВ" важно взять в этом матче три очка, однако нидерландцы будут играть на победу, учитывая кадровые потери испанцев и поражение, которое Эйндховен потерпел с "Аяксом" в минувшие выходные.

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Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. Эйндховен. "Филипс"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

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