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Определилась бригада арбитров на матч Шахтера с Янг Бойз
Игра пройдет 6 ноября
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Шахтер" - "Янг Бойз" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Главным рефери поединка назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники - Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.
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За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Роб Диперинк (Нидерланды).
Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".
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