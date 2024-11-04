Определилась бригада арбитров на матч Шахтера с Янг Бойз

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Шахтер" - "Янг Бойз" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Главным рефери поединка назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники - Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.

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За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Роб Диперинк (Нидерланды).

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".