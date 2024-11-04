  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определилась бригада арбитров на матч Шахтера с Янг Бойз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определилась бригада арбитров на матч Шахтера с Янг Бойз

Лига Чемпионов

Игра пройдет 6 ноября

Определилась бригада арбитров на матч Шахтера с Янг Бойз

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Шахтер" - "Янг Бойз" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Главным рефери поединка назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники - Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Роб Диперинк (Нидерланды).

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид — Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Тренер Шахтера U-19: Надеюсь, в будущем наши исполнители смогут претендовать на место в основном составе
yellow-arrow
Реал Мадрид — Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 5.11.2024
Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости