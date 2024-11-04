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Селтик – Лейпциг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Селтик – Лейпциг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Селтик" в очередном матче Лиги чемпионов примет на своем поле "Лейпциг". "Быки" попытаются вырвать первую победу в текущем турнире, а "Селтик" будет делать все, чтобы остановить нападающих немецкой команды.
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Поединок четвертого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Селтик" - "Лейпциг" состоится во вторник, 5 ноября 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO и на телеканале Мегого Футбол-8.
Прямая трансляция. Селтик – ЛейпцигСмотреть трансляцию
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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