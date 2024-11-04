Болонья - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Беспроигрышная серия "Болоньи" в Серии А составляет уже 8 матчей. А вот в Лиге чемпионов подопечные Винченцо Итальяно после ничьи с "Шахтером" уступили "Ливерпулю" и "Астон Вилле".



"Монако", в свою очередь, находится в чемпионской гонке Лиги 1, а также находится на 4-м месте основного этапа Лиги чемпионов. На счету монегасков победы над "Барселоной" и "Црвеной Звездой", а также ничья с загребским "Динамо".

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Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. 22:00. Болонья. "Ренато Даль-Ара".

Главный арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан)

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