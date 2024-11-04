Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Реала о предстоящей игре мадридцев с Миланом: На Бернабеу вы не можете просто защищаться, вы должны атаковать и играть вперед
Оба клуба сейчас находятся не в лучшем состоянии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четвертом туре Лиги чемпионов встретятся два самых титулованных клуба этого еврокубка - "Реал" и "Милан". Бывший игрок "сливочных" и "Ювентуса" Сами Хедира отметил, что "россонери" должны оставаться сосредоточенными до финального свистка арбитра, поскольку мадридцы умеют наказывать своих соперников в тот момент, когда кажется, что судьба поединка уже решена.
"Я почувствовал это в своем первом сезоне в Испании, против "Милана" с Роналдиньо и Ибрагимовичем. "Сантьягу Бернабеу" не допускает ошибок, и игра против "Штутгарта" говорит сама за себя: немцы играли лучше в течение 75 минут, а затем.... А с дортмундской "Боруссией"? С 0:2 до 5:2. Им не нужно доминировать в течение 90 минут, они выбивают тебя из колеи: я не знаю, то ли это стадион, то ли история, то ли игроки, то ли сочетание всего. "Милан" должен оставаться сосредоточенным на протяжении всей игры, сопротивляться и быть компактным в неизбежные моменты трудностей. И на "Бернабеу" вы не можете просто защищаться, вы должны атаковать и играть вперед: "Милан" имеет качество, но они никогда не должны думать, что контролируют "Реал Мадрид", потому что если вы думаете, что вы победили, вы потерпите поражение", - заявил Сами Хедира в интервью Mundo Deportivo.
Добавим, что матч между "Реалом" и "Миланом" состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- "Охрана Козловского выставила маму за дверь". Экс-игрок Руха - о конфликте с клубом
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Зинченко: Я все еще виню себя в поражении Манчестер Сити в финале ЛЧ с Челси
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico