Реал Мадрид — Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Исторически "Реал" и "Милан" - главные клубы в истории Лиги чемпионов и его предшественника Кубка европейских чемпионов, но реалии таковы, что, конечно, Россонери уже сильно отстают.

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У них хватает игроков высокого класса, вроде Тео Эрнандеса, Альваро Мораты, Рафаэла Леау и Мика Меньяна, но построить действительно топовую команду у Паулу Фонсеки пока не получается. В Серии А "Милан" лишь 7-й.

"Реал" гораздо успешнее в последние годы, тут и объяснять не надо. Вдобавок он будет очень злым после 0:4 с "Барселоной" и захочет немного реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Если Мбаппе, Винисиус, Беллингем возьмутся за голову — защите Россонери будет сложно, это точно.

Удастся ли Мадриду наконец показать свой лучший футбол — узнаем во вторник , 5 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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