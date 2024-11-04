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Реал Мадрид — Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
15-кратные победители турнира против 7-кратных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
Исторически "Реал" и "Милан" - главные клубы в истории Лиги чемпионов и его предшественника Кубка европейских чемпионов, но реалии таковы, что, конечно, Россонери уже сильно отстают.
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У них хватает игроков высокого класса, вроде Тео Эрнандеса, Альваро Мораты, Рафаэла Леау и Мика Меньяна, но построить действительно топовую команду у Паулу Фонсеки пока не получается. В Серии А "Милан" лишь 7-й.
"Реал" гораздо успешнее в последние годы, тут и объяснять не надо. Вдобавок он будет очень злым после 0:4 с "Барселоной" и захочет немного реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
Если Мбаппе, Винисиус, Беллингем возьмутся за голову — защите Россонери будет сложно, это точно.
Удастся ли Мадриду наконец показать свой лучший футбол — узнаем во вторник, 5 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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