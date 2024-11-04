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Реал Мадрид — Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

15-кратные победители турнира против 7-кратных

Реал Мадрид — Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

Исторически "Реал" и "Милан" - главные клубы в истории Лиги чемпионов и его предшественника Кубка европейских чемпионов, но реалии таковы, что, конечно, Россонери уже сильно отстают.

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У них хватает игроков высокого класса, вроде Тео Эрнандеса, Альваро Мораты, Рафаэла Леау и Мика Меньяна, но построить действительно топовую команду у Паулу Фонсеки пока не получается. В Серии А "Милан" лишь 7-й.

"Реал" гораздо успешнее в последние годы, тут и объяснять не надо. Вдобавок он будет очень злым после 0:4 с "Барселоной" и захочет немного реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Если Мбаппе, Винисиус, Беллингем возьмутся за голову — защите Россонери будет сложно, это точно.

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Удастся ли Мадриду наконец показать свой лучший футбол — узнаем во вторник, 5 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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