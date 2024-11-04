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"Он расстроен не из-за Золотого мяча". Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Винисиуса
Бразильца больше беспокоит другое
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результаты голосования "Золотого мяча", которые оказались не в пользу вингера мадридцев Винисиус Жуниора.
"Золотой мяч"? Все закончилось, мы должны поздравить всех победителей и все. Мой "Золотой мяч" мне вручили 1 июня, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это была тяжелая неделя, потому что атмосфера сейчас ненормальная - она изменилась из-за того, что происходит в Испании.
Винисиусу грустно, как и всем нам. Мы понимаем, что происходит. К cчастью, у нас было больше времени на подготовку к этой игре, и в этом смысле он тренировался хорошо, как и все остальные. Он расстроен, но не из-за того, что не выиграл "Золотой мяч". Ему грустно из-за того, что происходит в Валенсии", - сказал итальянец.
Завтра, 5 ноября, "Реал" примет дома "Милан" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
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