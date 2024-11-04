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"Он расстроен не из-за Золотого мяча". Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Винисиуса

Лига Чемпионов

Бразильца больше беспокоит другое

"Он расстроен не из-за Золотого мяча". Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результаты голосования "Золотого мяча", которые оказались не в пользу вингера мадридцев Винисиус Жуниора.

"Золотой мяч"? Все закончилось, мы должны поздравить всех победителей и все. Мой "Золотой мяч" мне вручили 1 июня, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это была тяжелая неделя, потому что атмосфера сейчас ненормальная - она изменилась из-за того, что происходит в Испании.

Винисиусу грустно, как и всем нам. Мы понимаем, что происходит. К cчастью, у нас было больше времени на подготовку к этой игре, и в этом смысле он тренировался хорошо, как и все остальные. Он расстроен, но не из-за того, что не выиграл "Золотой мяч". Ему грустно из-за того, что происходит в Валенсии", - сказал итальянец.

Завтра, 5 ноября, "Реал" примет дома "Милан" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:42
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Барсел0х, постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати спортсмену на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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Комментарии 15
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:42
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Барсел0х, постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати спортсмену на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
Ответить
0
2
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:29
И это ещё Эндрик рот не открывал. Тот, как ляпнет, так ляпнет. Воробьи с крыш от хохота падают.
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0
1
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:27
В среале месячник позорной клоунады.
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0
1
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MAGA KING
04.11.2024 в 15:42
Это лучшая шутка недели
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:17
В СІЗО тобі педофіл буде не так смішно, документи на твою депортацію відправлені ! Згідно із статтею № 156 кримінального кодексу України: 1. Розбещення — вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.11.2024 в 15:32
Какое-то неубедительное сочинение придумал карлито... А, не было бы трагедии в Валенсии, придумали бы грусть Винисиуса из-за загрязнения мирового океана...
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3
2
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MAGA KING
04.11.2024 в 15:43
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:19
Квадробер-олень, а тобі не сумно, що ти в свої 45 років скачеш, як дитина ???
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 15:26
Ну да, ну да... болит ему за валенсийских "расистов", угу, верим, верим.
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MAGA KING
04.11.2024 в 15:45
Посмотрел. Приятно видеть умеющих использовать мозги людей)
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:20
Ти педофіл, до таких не відносишся, бо тоді б дітей не гвалтував ! Згідно із статтею № 156 кримінального кодексу України: 1. Розбещення — вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
0
1
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:22
А сегодняшнее видео смотрел? Прямо в яблочко. Умный дед. Всё чётко, всё по полочкам. Разобрал ослов на атомы, вывернул их суть наизнанку. Посмотри, если не смотрел.
 
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:23
Пархатий заднєпривід, ти не примазуйся до "расистів", бо який з тебе расист, коли ти -- єврей ! А значить жертва. Ваш народ віками-століттями гнобили, вбивали та гвалтували, тому ти ні фізично, ні морально не можеш бути расистом, хоч тобі, як пе.де.расту дуже б хотілося....
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0
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:36
Какашкин, когда я тебя вижу болтающимся на ветке, я расползаюсь в улыбке. Продолжай в том же духе, поднимай мне настроение.
 
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:38
Пардон... болтающего на ветке.
 
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