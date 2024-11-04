Ливерпуль – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Единственное поражение в этом сезоне мерсисайдцев произошло еще в сентябре, с тех пор они выиграли почти все матчи и понемногу начинают пугать любого потенциального соперника. Динамика, немного прагматичности, убийственная реализация и исполнительское мастерство.

Что с этим сможет сделать "Байер"? Возможно, какой-то рецепт есть, просто мы о нем не знаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 5 ноября.

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