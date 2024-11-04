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Ливерпуль – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Можно ли остановить команду Арне Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
Единственное поражение в этом сезоне мерсисайдцев произошло еще в сентябре, с тех пор они выиграли почти все матчи и понемногу начинают пугать любого потенциального соперника. Динамика, немного прагматичности, убийственная реализация и исполнительское мастерство.
Что с этим сможет сделать "Байер"? Возможно, какой-то рецепт есть, просто мы о нем не знаем.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 5 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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