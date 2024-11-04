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Ливерпуль – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Можно ли остановить команду Арне Слота?

Ливерпуль – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Единственное поражение в этом сезоне мерсисайдцев произошло еще в сентябре, с тех пор они выиграли почти все матчи и понемногу начинают пугать любого потенциального соперника. Динамика, немного прагматичности, убийственная реализация и исполнительское мастерство.

Что с этим сможет сделать "Байер"? Возможно, какой-то рецепт есть, просто мы о нем не знаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 5 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 1.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Байер"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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