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Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Хаби Алонсо возвращается на "Энфилд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Ливерпуля" особенно тепло будут встречать своего легендарного футболиста. Алонсо приезжает на некогда родной стадион и это точно будет особым моментом для испанца.
Интересно, подготовил ли он какой-то неприятный сюрприз своему оппоненту? Неужели он готов разочаровать болельщиков мерсисайдцев в такой день?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 5 ноября.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур
5 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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