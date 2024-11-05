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Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Хаби Алонсо возвращается на "Энфилд"

Ливерпуль – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Ливерпуля" особенно тепло будут встречать своего легендарного футболиста. Алонсо приезжает на некогда родной стадион и это точно будет особым моментом для испанца.

Интересно, подготовил ли он какой-то неприятный сюрприз своему оппоненту? Неужели он готов разочаровать болельщиков мерсисайдцев в такой день?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 5 ноября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Байер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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