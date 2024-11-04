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"Если мы обыграем Ман Сити, меня будут считать новым Фергюсоном". Аморим высказался о следующей игре Спортинга в ЛЧ

Лига Чемпионов

Кажется, португалец уже готов к давлению от английских медиа

"Если мы обыграем Ман Сити, меня будут считать новым Фергюсоном". Аморим высказался о следующей игре Спортинга в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед", дал комментарий перед следующим матчем его команды в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити", выразив свои мысли относительно того, как результат повлияет на обсуждение его прихода в английский клуб.

"Для меня неважны выводы, которые будут сделаны по итогам этого матча. Если результат будет отрицательным, то все ожидания относительно моего назначения в "МЮ" резко упадут. А если мы победим, они будут считать, что в клуб пришел новый сэр Алекс Фергюсон!"

"Меня интересует победа. Я хочу порадовать болельщиков "Спортинга" и своих игроков, — добавил Аморим.

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Напомним, что 39-летний Рубен Аморим возглавит "Манчестер Юнайтед" 11 ноября, перед перерывом на международные матчи сборных. Английский клуб заплатит "Спортингу" отступные в размере 11 миллионов евро за его переход.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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