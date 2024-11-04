"Если мы обыграем Ман Сити, меня будут считать новым Фергюсоном". Аморим высказался о следующей игре Спортинга в ЛЧ

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед", дал комментарий перед следующим матчем его команды в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити", выразив свои мысли относительно того, как результат повлияет на обсуждение его прихода в английский клуб.

"Для меня неважны выводы, которые будут сделаны по итогам этого матча. Если результат будет отрицательным, то все ожидания относительно моего назначения в "МЮ" резко упадут. А если мы победим, они будут считать, что в клуб пришел новый сэр Алекс Фергюсон!" "Меня интересует победа. Я хочу порадовать болельщиков "Спортинга" и своих игроков, — добавил Аморим.

Напомним, что 39-летний Рубен Аморим возглавит "Манчестер Юнайтед" 11 ноября, перед перерывом на международные матчи сборных. Английский клуб заплатит "Спортингу" отступные в размере 11 миллионов евро за его переход.