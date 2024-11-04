Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если мы обыграем Ман Сити, меня будут считать новым Фергюсоном". Аморим высказался о следующей игре Спортинга в ЛЧ
Кажется, португалец уже готов к давлению от английских медиа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед", дал комментарий перед следующим матчем его команды в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити", выразив свои мысли относительно того, как результат повлияет на обсуждение его прихода в английский клуб.
"Для меня неважны выводы, которые будут сделаны по итогам этого матча. Если результат будет отрицательным, то все ожидания относительно моего назначения в "МЮ" резко упадут. А если мы победим, они будут считать, что в клуб пришел новый сэр Алекс Фергюсон!"
"Меня интересует победа. Я хочу порадовать болельщиков "Спортинга" и своих игроков, — добавил Аморим.
Напомним, что 39-летний Рубен Аморим возглавит "Манчестер Юнайтед" 11 ноября, перед перерывом на международные матчи сборных. Английский клуб заплатит "Спортингу" отступные в размере 11 миллионов евро за его переход.
Популярное сейчас
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium