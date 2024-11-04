Боруссия Дортмунд - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

У немцев дела идут не лучшим образом, по собственным меркам, на внутренней арене - вылет из Кубка и 5-е место в Бундеслиге. Однако, в главном еврокубке все более-менее хорошо. У австрийцев ситуация диаметральная - лидерство в национальном первенстве, однако ноль очков в ЛЧ.

Это будет первая очная встреча дортмундской "Боруссии" и "Штурма" на официальном уровне.

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Поединок четвертого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Боруссия" Дортмунд - "Штурм" состоится во вторник, 5-го ноября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Дортмунде, на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Боруссия - Штурм Смотреть трансляцию