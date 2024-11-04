  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Боруссия Дортмунд - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Дортмунд - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У немцев дела идут не лучшим образом, по собственным меркам, на внутренней арене - вылет из Кубка и 5-е место в Бундеслиге. Однако, в главном еврокубке все более-менее хорошо. У австрийцев ситуация диаметральная - лидерство в национальном первенстве, однако ноль очков в ЛЧ.

Favbet
1.20
7.50
13.50
Узнать больше

Это будет первая очная встреча дортмундской "Боруссии" и "Штурма" на официальном уровне.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок четвертого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Боруссия" Дортмунд - "Штурм" состоится во вторник, 5-го ноября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Дортмунде, на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Боруссия - Штурм
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
yellow-arrow
Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Арне Слот о матче с Байером: Это большая игра, которую с нетерпением ждут люди
Боруссия (Дортмунд) Штурм (Грац) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости